Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал граждан воспользоваться услугами по вакцинации, которые правительство страны предлагает всем лицам старше 18 лет, передает Анадолу.

С таким призывом глава государства обратился к турецкому народу в своем послании по случаю священного праздника Курбан.

Турецкий лидер отметил, что эпидемиологическая ситуация в стране в большей степени находится под контролем и в этом году Турция проведет праздник в более позитивной обстановке.

«У Турции довольно хорошие показатели по вакцинации по сравнению со средними мировыми показателями. У нас нет проблем с поставками вакцин», — подчеркнул Эрдоган.

Глава государства привлек внимание к тому, что вакцинация позволит значительно сократить число случаев заражения, активных больных и летальных исходов из-за COVID-19. Это крайне важно как для здоровья каждого гражданина, так и для морального состояния всего народа и достижения Турцией поставленных целей, добавил Эрдоган.

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