Более 500 тысяч китайцев подписали открытое письмо во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) с требованием расследовать ситуацию в американской биологической лаборатории на базе Форт-Детрик, чтобы «предотвратить будущие эпидемии». Об этом сообщает газета Global Times.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что новая коронавирусная инфекция может иметь искусственное происхождение. Он сообщил, что организация планирует провести аудит лабораторий и исследовательских учреждений в районе первых случаев заболевания людей COVID-19 в декабре 2019 года.

В открытом письме жителей Китая говорится, что для недопущения новой эпидемии ВОЗ должна обратить внимание на лаборатории, которые исследуют опасные вирусы или биохимическое оружие, в частности, институт по изучению инфекционных заболеваний Армии США (USAMRIID) на базе Форт-Детрик в Мэриленде. По неподтвержденным данным, там могут содержаться такие опасные вирусы, как Эбола, SARS, MERS и оспа. Активисты предупредили, что утечка хотя бы одного из них может привести к тяжелым последствиям.

«Осенью 2019 года в лаборатории произошла утечка до вспышки эпидемии COVID-19, однако подробную информацию США не разглашают под предлогом национальной безопасности», — говорится в письме.

Отмечается, что китайские власти разрешили вирусологам из государств Запада и представителям американских СМИ посетить Уханьский институт вирусологии, а Соединенные Штаты не открыли лабораторию на базе Форт-Детрик и не поделились исходными данными с другими странами.

По данным газеты, американская лаборатория была временно закрыта в 2019 году после проверки Центром по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). Причиной закрытия назывались «проблемы инфраструктуры с обеззараживанием сточных вод».

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