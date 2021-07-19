В расписаниях на ближайшие дни президента США Джо Байдена и госсекретаря США Энтони Блинкена не упомянута встреча с бывшим кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской. Об этом сообщает РИА Новости.

«В расписании сказано, что заместитель главы госдепа по политическим вопросам Виктория Нуланд «поучаствует во встречах», но в каких, ведомство не уточняет», — говорится в сообщении.

Экс-кандидат в президенты Беларуси прибыла в Вашингтон в воскресенье и уже встретилась с представителями белорусской диаспоры. В ходе общения она заявила, что не планирует вновь участвовать в президентских выборах. По ее словам, в стране «достаточно много профессиональных менеджеров», которые справятся с этим намного лучше, а она будет моральным авторитетом, пока сами белорусы этого хотят.

Minval.az