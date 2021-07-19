Ученые из Китая сочли маловероятным искусственное происхождение вируса SARS-CoV-2. Результаты нового исследования опубликованы в журнале Science China Life Sciences, сообщает Xinhua.

Отмечается, что в исследовании приняли участие более 20 ученых, работающих в университетах и больницах КНР. По итогам работы они выяснили, что коронавирус, из-за которого возникла пандемия, смог быстро адаптироваться к человеческой популяции. При этом эволюция приспособительных возможностей является постепенным и многоступенчатым процессом, связанным с естественным отбором, говорится в докладе.

Вирус, который хорошо адаптируется к окружающей среде, должен быть продуктом естественного отбора, результатом «большого количества случайных мутаций за долгое время», пришли к выводу исследователи.

Minval.az