В Бразилии президента страны Жаир Болсонару сегодня, 18 июля, выписали из больницы через день после того, как его состояние оценили, как «действительно хорошее». Об этом сообщает «Корреспондент» со ссылкой на Bloomberg.

Сообщается, что 66-летний Болсонару попал в больницу города Сан-Паулу в среду в связи с частичным кишечным расстройством и непрекращающейся икотой.

В больнице Жаир Болсонару удаленно решал государственные вопросы и вел хронику своей деятельности в социальных сетях.

Личный врач президента заявил журналистам, что состояние президента «действительно хорошее».

Minval.az