Циклон «Бернд» перекинулся с Германии на Австрию. Из-за проливных дождей под воду ушли несколько районов страны.

В результате разгула стихии наиболее серьезно пострадал город Халлейн в федеральной земле Зальцбург. Там из берегов вышла река Котбах, уточняет «Спутник» со ссылкой на Kurier.

Мэр города Александр Стангассинджер заявил, что жителям следует покинуть зону бедствия. Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц пообещал оказать помощь пострадавшим в результате наводнения.

Сообщений о раненых или пропавших без вести в регионе пока не поступало.

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