Посол Афганистана в Исламабаде и высокопоставленные афганские дипломаты вызваны в Кабул, сообщило вечером в воскресенье министерство иностранных дел Афганистана.

«После похищения дочери посла Афганистана в Пакистане руководство Исламской Республики вызвало в Кабул посла и высокопоставленных дипломатов», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Афганистана, которое приводит «Интерфакс».

Отмечается, что в ближайшем будущем планируется визит афганской делегации в Пакистан «для расследования и принятия последующих мер по последнему делу и связанным с ним вопросам, решение по которым будет принято в свете выводов делегации».

Накануне МИД Афганистана заявил, что дочь посла ИРА в Пакистане Наджибуллы Алихила — Силсила Алихил, была похищена и подвергнута пыткам перед освобождением.

Minval.az