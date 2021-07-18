Некоторые политики Греции и греческой общины Кипра выдвигают максималистские претензии, игнорирующие права Турции и Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК). Об этом заявил глава Управления по связям Администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

«Ожидания Анкары заключаются в том, что греческая сторона больше не будет настаивать на своих максималистских претензиях и задумается о путях совместного и мирного использования богатств региона», — сказал Алтун, слова которого приводит «Анадолу» со ссылкой на греческую газету Kathimerini.

Глава управления отметил, что на данном этапе две общины на Кипре могут жить в мире только как граждане двух соседних суверенных государств.

«Если мы не хотим оставить это разногласие в наследство нашим детям, необходимо быть реалистами. Наиболее реалистичным решением является принцип двух государств, при котором ТРСК имеет равные права со своим южным соседом», — подчеркнул он.

По словам Алтуна, Турция желает иметь хорошие отношения со всеми своими соседями, в том числе с Грецией, и ждет от своих соседей аналогичного уважительного отношения к себе.

«Хочу открыто заявить: мы не претендуем на права ни Греции, ни какого-либо другого нашего соседа. Считаю, что, к сожалению, греческая общественность неверно проинформирована о Турции. Я внимательно отслеживаю греческие СМИ. Постоянно читаю в газетах, якобы Турция намерена оккупировать Грецию, и это меня очень удивляет. Иными словами, сложившееся мнение не всегда отражает реальность. Если быть кратким, мы должны воспользоваться богатствами нашего региона так, как это сделал Европейский Союз (ЕС) с углем. Мы можем достичь этого только путем переговоров. Поэтому, несмотря на недоверчивость греческой стороны, мы всегда настаивали на диалоге», — заявил представитель Администрации президента Турции.

Алтун также коснулся вопроса статуса мечети Айя-София в Стамбуле. Он подчеркнул, что и в этом вопросе есть недопонимания.

Глава Управления напомнил, что хотя Айя-София и была построена в качестве церкви, на протяжении столетий она использовалась как мечеть и только последние 70-80 лет функционировала как музей.

«Поэтому здесь не может быть и речи о том, что музей был превращен в мечеть. Кроме того, это решение было принято не правительством, а судом. Статус Айя-Софии — это внутреннее дело Турции. Нам нечего опасаться или стесняться в этом вопросе», — сказал Алтун.

Говоря о миграционном кризисе, Алтун подчеркнул, что проблема нелегальной миграции превратилась в кризис, в частности, из-за неверной стратегии и видения в Европе.

Minval.az