МИД Турции осудил решение Верховного суда ЕС, согласно которому работодатели теперь могут запрещать своим сотрудникам носить хиджабы на рабочем месте при определенных условиях.

В сообщении турецкого внешнеполитического ведомства подчеркивается, что данное решение открыто нарушает права человека на вероисповедание.

«Решение является новым примером усилий по легитимизации ненависти к исламу и нетерпимости по отношению к мусульманам в Европе», — говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что мусульмане в Европе подвергаются дискриминации на почве религии и этнического происхождения.

В ведомстве также отметили, что решение принято на фоне роста числа преступлений на почве исламофобии, ксенофобии и ненависти к мусульманам.

«Данное решение не только игнорирует права человека на свободу вероисповедания, но и создает правовую основу для ксенофобии. Мы осуждаем решение, которое является ошибочным с юридической и моральной точек зрения. Оно также опасно с точки зрения поощрения исламофобии», — говорится в сообщении.

Ранее Верховный суд ЕС вынес решение, согласно которому европейские компании могут запрещать своим сотрудникам носить религиозную атрибутику, в частности хиджабы, на рабочем месте при определенных условиях, напоминает «Анадолу».

Постановление было вынесено 15 июля после обращения в суд двух мусульманок из Германии, которых уволили из-за ношения хиджаба.

Суд решил, что политика компаний, запрещающая работникам носить любую «видимую форму выражения политических, философских или религиозных убеждений на рабочем месте», не является прямой дискриминацией, если она распространяется на религиозную одежду и символы всех конфессий. Перед наложением запрета компании обязаны представить доказательства того, что создание «нейтрального образа» и заведомое «предотвращение социальных разногласий» крайне необходимо для ведения бизнеса.

Minval.az