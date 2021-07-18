Объявление президентом Франции Эмманюэлем Макроном об ужесточении мер по борьбе с эпидемией коронавируса вызвало резкое снижение его популярности среди молодежи. Об этом свидетельствуют результаты ежемесячного опроса, проведенного службой Ifop по заказу еженедельной газеты Le Journal du Dimanche и опубликованного ею в воскресенье. Эти меры включают обязательную вакцинацию медперсонала, расширение использования санитарных пропусков, без которых теперь доступ в кинотеатры, на концерты, в кафе и рестораны, в музеи и супермаркеты будет невозможен, передает ТАСС.

Недовольство молодежи в отношении лидера страны усилилось на 13 процентных пунктов (п. п.) и находится в группе респондентов в возрасте от 18 до 24 лет на уровне в 51%. Действия Макрона, который, в частности, выступает за увольнение с работы невакцинировавшихся, осуждают 68% людей в возрастной группе от 25 до 34 лет и 66% респондентов в группе от 35 до 49 лет — в обоих случаях отмечен рост недовольства на 7 п. п. При этом весьма заметно выражено неприятие мер в среде ремесленников и работников торговли — оно увеличилось на 15 п. п. и составляет 70%. В кругах владельцев фирм и предприятий число недовольных увеличилось на 13 п. п. (67%), тогда как у средних слоев населения, в частности служащих, рост показателя составил 11 п. п. (68%), в среде рабочих недовольство возросло на 8 п. п. (74%).

В политическом плане наиболее негативно оценивают меры Макрона сторонники крайне левых и крайне правых партий — «Неподчинившейся Франции» (усиление показателя на 21 п. п.) и «Национального объединения» (6 п. п.).

Мнения разделились

В то же время опрос общественности показал, что в целом популярность Макрона понизилась всего на 2 п. п. — до уровня в 38%. По отношению же к общему числу опрошенных недовольство лидером страны увеличилось на 4 п. п. и достигло уровня в 62%. Число недовольных премьер-министром Жаном Кастексом также возросло — на 3 п. п. (60%).

В целом не слишком существенное изменение общих показателей у президента и премьера связано с тем, что общественное мнение разделилось в оценке новых мер по борьбе с COVID-19. Инициативы Макрона поддерживают те слои населения, где насчитывается значительное число людей, прошедших вакцинацию. Так, поддержка Макрона возросла на 6 п. п. (до уровня в 47%) у пенсионеров и на 3 п. п. (46%) — в группе французов старше 65 лет. При этом ранее в этих категориях число положительно оценивающих деятельность президента лишь снижалось. Эксперты в вязи с этим напоминают, что в настоящее время число полностью вакцинированных в группе старше 65 лет достигает 79%.

Также широко поддержаны новые меры по борьбе с коронавирусом французами с высоким уровнем образования. У представителей этих профессий, требующих высокой квалификации, популярность президента страны возросла на 8 п. п. и является преобладающей — с уровнем в 52%.

Опрос был проведен через интернет и по телефону 13-15 июля на основе репрезентативной выборки в 984 человека. Законопроект о новых мерах будет представлен в понедельник на заседании Совета министров и в середине недели поступит на рассмотрение парламента.

Minval.az