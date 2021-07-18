Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) доставил в Украину первую партию вакцины против коронавируса производства американской компании Moderna в объеме более 2 млн доз. Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодня Детский фонд ООН доставил в Украину 2 000 040 доз мРНК-вакцины от COVID-19 производства американской компании Moderna. Эта партия вакцин предоставляется правительством США через глобальный фонд COVAX», — отмечается в сообщении.

Планируется, что этой партией вакцины будут прививать коллективы и профессиональные группы предыдущих этапов вакцинации. «Наша ключевая цель — защитить как можно больше украинцев от COVID-19. Ежедневно мы увеличиваем объемы вакцинации, чтобы все желающие имели доступ к вакцинации», — заявил глава Минздрава Украины Виктор Ляшко, призвав сограждан не медлить и вакцинироваться. Министр также сообщил в Facebook, что доставка вакцины в регионы начнется 18 июля, до среды она будет в каждой области.

В ЮНИСЕФ отметили, что, хотя в Украине появляется больше вакцин, охват вакцинацией против COVID-19 еще недостаточен для того, чтобы люди могли отказаться от соблюдения физической дистанции и ношения масок.

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