Бывший глава Евросовета Дональд Туск заявил, что Евросоюз может развалиться, если государства-члены будут конфликтовать с Брюсселем, как это делают Польша и Венгрия.

По его словам, у Варшавы и Будапешта расходятся мнения с позицией Брюсселя в вопросах независимости судебной власти и свободы СМИ.

«Если появится больше таких стран, которые настаивают на нанесении ущерба Европейскому союзу, то может просто прийти конец этой организации», — сказал Туск в эфире TVN24.

Он отметил, что распад ЕС будет не быстрым и растянется на годы.

Minval.az