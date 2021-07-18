Папа Римский Франциск впервые после госпитализации в связи с операцией на кишечнике обратился в воскресенье к верующим с традиционной полуденной молитвой «Ангел Господень» и проповедью из окна Апостольского дворца Ватикана.

Хирургическая операция папе Франциску была сделана 4 июля в римской больнице «Агостино Джемелли». Как сообщил тогда Святой престол, понтифику была проведена «плановая операция по поводу дивертикулярной болезни сигмовидной ободочной кишки».

Позднее официальный представитель Ватикана уточнил, что операция продолжалась около трех часов и потребовала «левосторонней гемиколэктомии», то есть резекции левой части толстого кишечника. Папа Римский провел в больнице 10 суток и в минувшую среду возвратился в Ватикан.

Minval.az