Первая стадия испытаний нового препарата от COVID, основанного на использовании стволовых клеток, успешно завершена в клинике Рамбам в израильской Хайфе, рассказали РИА Новости разработчики нового препарата.

По их словам, потребовалось всего три инъекции в течение суток, чтобы нормализовать уровень сатурации и значительно улучшить состояние больных, в настоящее время специалисты переходят ко второй стадии испытаний.

Как рассказал главный исследователь Томер Бронштейн, ранее компания Bonus BioGroup Ltd в течение многих лет занималась изучением стволовых клеток для выращивания из них костной ткани для использования в пластической хирургии и ортопедии. Исследования показали, что препарат, созданный на основе стволовых клеток, может быть исключительно эффективен при лечении COVID.

«У стволовых клеток есть свойство успокаивать иммунную систему. Можно сказать, что они работают как скорая помощь в организме. Например, если есть повреждённые ткани, то эти клетки могут восстановить ткань. Они могут восстанавливать повреждённые ткани посредством успокоения иммунной системы. Именно этим свойством мы и пользуемся, когда пытаемся вылечить цитокиновую бурю в организме при коронавирусе. Мы не используем эти клетки в исходном виде такими, мы вносим в них некоторые изменения — небольшие, но они помогают усилить их действие против воспалительных процессов в организме больного», — рассказал Бронштейн.

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