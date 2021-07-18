В Вашингтоне четыре человека пострадали на стадионе National Park. Об этом местное отделение полиции сообщило в своем Twitter.

По данным ведомства, стрельбу устроил неизвестный мужчина. Он открыл огонь по двум людям, данных об их состоянии нет. Выяснилось, что еще два человека самостоятельно обратились за помощью. Причины нападения пока неизвестны.

«Ведется активное расследование. По предварительным данным, в настоящее время угрозы нет», — говорится в публикации.

Стрельба произошла во время матча между командами San Diego Padres и Washington Nationals. Игру приостановили, зрители покинули стадион.

Minval.az