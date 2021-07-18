Один из лидеров афганских талибов Хибатулла Ахундзада в воскресенье высказался за политическое урегулирование конфликта в Афганистане.

«Несмотря на успехи, исламский эмират (так талибы называют Афганистан — ИФ) поддерживает политическое урегулирование в стране», — приводит слова из его заявления афганский телеканал Tolo News.

Эту позицию он высказал по итогам переговоров представителей афганских властей и движения «Талибан», которые состоялись в Дохе (Катар).

«Давайте решать наши проблемы самостоятельно, давайте спасем нашу страну от кризиса», — отметил он.

Переговоры между представителями властей в Кабуле и талибами идут на фоне осложнения ситуации в стране. Талибы взяли под контроль значительные территории в различных регионах страны.

Minval.az