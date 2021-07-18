Число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро воскресенья составило 189 млн 998 тыс. 957, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 4 млн 82 тыс. 349.

В список стран с более чем 15 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявлено суммарно 34 млн 69 тыс. 64 инфицированных COVID-19, а число скончавшихся выросло до 608 тыс. 898.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 31 млн 106 тыс. 65, а общее число умерших от последствий заражения вирусом составило 413 тыс. 609.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 19 млн 342 тыс. 448 заболевших, умерло 541 тыс. 266 человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро воскресенья 525,9. В США на 1 млн жителей скончалось 1 тыс. 876 человек, в Индии — 297, Бразилии — 2 тыс. 528.

Minval.az