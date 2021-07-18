По меньшей мере 15 человек погибли в результате схода оползня в городе Атами в центральной части Японии, сообщил телеканал NHK.

Ранее поступала информация о 10 погибших. На месте схода продолжается спасательная операция, пропавшими без вести все еще числятся 14 человек.

Оползень в Атами, население которого составляет 37 тыс. человек, сошел утром 4 июля. Его протяженность составила порядка 2 км, ущерб был нанесен более чем 130 домам и постройкам. Причиной оползня стали ливни, которые несколько дней шли в центральных и восточных районах Японии. В отдельных местах за двое суток выпало от 400 до 600 мм осадков.

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