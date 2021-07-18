Положительный тест на коронавирус выявили у двух иностранных спортсменов, проживающих на территории Олимпийской деревни Харуми (Нarumi) в Токио., говорится в отчете, опубликованном на сайте Оргкомитета игр «Токио-2020».

Первый подобный случай выявили 17 июля. Всего с момента прибытия спортсменов в Японию COVID-19 обнаружили у четверых спортсменов, трое их которых живут в Олимпийской деревне, а также у 16 членов персонала команд, четверых журналистов и 29 подрядчиков — всего 55 человек. Личные данные инфицированных не приводятся.

Minval.az