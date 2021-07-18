Вдова убитого президента Гаити Жовенеля Моиза, Мартин Моиз, вернулась в родную страну после лечения в американской клинике. Об этом в своем Twitter сообщил министр связи страны Франц Экзантус.

«Первая леди Мартин Моиз только что прибыла в Гаити в рамках подготовки к похоронам президента Жовенеля Моиза», — написал он.

Похороны Моиза состоятся 23 июля.

Ранее сообщалось, что вдова убитого президента Гаити Жовенеля Моиза Мартин будет выписана из больницы.

До этого официальный представитель Пентагона подполковник Кен Хоффман заявил, что задержанные по подозрению в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза граждане Колумбии проходили подготовку в армии США.

Жовенель Моиз был смертельно ранен в ночь на 7 июля. В его резиденцию пробрались неизвестные и напали на него и на его супругу Мартин Моиз. Женщину ранили, но она выжила. Вдова президента проходила лечение в клинике в Майами. Исполняющий обязанности премьер-министра страны Клод Жозеф заявил, что президента пытали перед убийством.

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