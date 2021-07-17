Вакцина от коронавируса Abdala кубинского Центра генной инженерии и биотехнологии CIGB показала эффективность в 100% во время третьей фазы испытаний, сообщает РИА Новости со ссылкой на CIGB.

Это касается тяжелого течения заболевания и летального исхода. Препарат в 92,28% случаях предотвратил симптомы COVID-19, следует из публикации.

В испытаниях участвовали более миллиона человек.

Ранее препарат получил разрешение на экстренное использование от регулятора страны.

Кубинские ученые разработали четыре вакцины против коронавируса. Помимо двух разработок Института вакцин Финли (Soberana 01 и Soberana 02), два препарата исследует Центр генной инженерии и биотехнологии CIGB — интраназальный препарат Mambisa и инъекционный Abdala.

Soberana 02 и Abdala находятся в стадии промышленного производства.

Minval.az