Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник 19 июля посетит с официальным визитом Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК).

В Управлении по связям Администрации президента Турции сообщили, что двухдневный визит турецкого лидера организован по приглашению президента ТРСК Эрсина Татара.

В рамках визита в Лефкошу, президент Турции выступит за специальном заседании парламента ТРСК, а также примет участие в торжествах по случаю Дня мира и свободы — 20 июля.

Также запланированы переговоры на высшем уровне. Лидеры двух стран обсудят ситуацию в Восточном Средиземноморье, а также обменяются мнениями о перспективах сотрудничества Анкары и Лефкоши. Особый акцент будет сделан на защите интересов турко-киприотов.

Главы государств также примут участие в церемонии открытия и закладки фундамента ряда объектов на севере Кипра.

Minval.az