Обнародованы жуткие кадры наводнения в турецком городе Ризе. На видео видно, как горожане в последний момент спасаются от удара стихии.
Обнародованы жуткие кадры наводнения в турецком городе Ризе. На видео видно, как горожане в последний момент спасаются от удара стихии.
Дата: 2021/07/17 22:12
Раздел: Мир
Просмотров:
48
В настоящее время нет какой-либо информации о том, что кто-то из азербайджанцев пострадал в результате бедствия
Британские спецподразделения приступят к новой тайной миссии против России и Китая.
Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена с равным доверием относится к двум теориям происхождения коронавируса — природное и утечка из вирусологической лаборатории
В индийском штате Уттар-Прадеш 12 июля родился ребенок с редким дефектом — тремя головами, сообщает DailyStar.
Президент Сирии Башар Асад принес присягу в Дамаске в качестве главы государства на четвертый семилетний срок.
Турция обратилась в ООН с жалобой на Грецию, нарушающую условия договоренностей о недопустимости милитаризации островов в восточной
Китайский многоразовый суборбитальный корабль совершил свой первый полет, сообщает «Синьхуа».
Новый раунд межафганских переговоров в присутствии высокопоставленных афганских политиков начался в столице Катара Дохе на фоне наступления
Около 700 человек эвакуируют в результате прорыва дамбы на реке Рур в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия на западе Германии, сообщают