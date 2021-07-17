Британские спецподразделения приступят к новой тайной миссии против России и Китая. Ее проведут в рамках активизации борьбы с противниками на уровне государств. Об этом сообщает газета Times со ссылкой на бригадира Марка Тоттена.

По его словам, для такой работы потребуются знания и опыт настоящих специалистов. Поэтому в Великобритании к тайной миссии привлекут больше людей, а на ее выполнение дадут больше времени.

«Мы можем выполнять некоторые задачи, такие как, например, контртеррористическая деятельность в море или совместные операции, которые представляют сложность и сопровождаются более высокими рисками, — рассказал Тоттен.

Он отметил, что спецподразделения будут следить за разведчиками России и Китая.

Ссылаясь на источники в армии Великобритании, газета Times сообщает, что спецподразделения также могут начать военно-морскую подготовку стран, которые располагаются у Южно-Китайского моря. Это хотят сделать для того, чтобы такие государства смогли защитить себя от Китая.

Minval.az