Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена с равным доверием относится к двум теориям происхождения коронавируса — природное и утечка из вирусологической лаборатории в Китае. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в Белом Доме.

Теорию об естественном, природном происхождении коронавируса поддерживает большинство американских исследователей, однако в администрации Байдена действительно рассматривают версию происхождения вируса из лаборатории в Уханьском институте вирусологии в Китае.

Главным аргументом естественного происхождения коронавируса называют возможность его передачи от животных к людям и наоборот. На искусственном происхождении коронавируса, публично не указывая на конкретные факты, настаивают представители разведывательного сообщества Соединенных Штатов

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