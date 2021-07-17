Турция обратилась в ООН с жалобой на Грецию, нарушающую условия договоренностей о недопустимости милитаризации островов в восточной части Эгейского моря, передает «Анадолу».

Соответствующее письмо за подписью постпреда Турции при ООН Феридуна Синирлиоглу адресовано генсеку ООН Антониу Гутерришу.

«Вновь хотелось бы обратить Ваше внимание на факт невыполнения Афинами обязательств, проистекающих из договоренностей о запрете на размещение вооружения на островах в Эгейском и Средиземном морях»,- говорится в документе.

В письме напоминается о географической близости указанных островов, в том числе Меиса, к материковой части Турции.

«Запрет на милитаризацию островов предписан Лозаннским мирным договором от 1923 года и Парижским мирным договором от 1947 года. Действия греческой стороны представляет реальную и серьезную угрозу безопасности Турции», — говорится в письме.

Турецкая сторона подчеркивает, что любая эскалация напряженности из-за нарушения греческой стороной условий международных договоренностей, отразится на мире и безопасности в регионе.

«Анкара неоднократно заявляла о нарушениях на греческих островах по дипломатическим каналам. Если Афины не вернутся к обязательствам, то лишатся права на выдвижение иных требований, основанных на букве вышеуказанных документов, включая право на определение суверенной морской юрисдикции»,- следует из письма.

Исходя из принципа добрососедских отношений и сотрудничества, Анкара призывает Грецию восстановить статус демилитаризованных островов, говорится в письме.

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