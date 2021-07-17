

Новый раунд межафганских переговоров в присутствии высокопоставленных афганских политиков начался в столице Катара Дохе на фоне наступления боевиков движения «Талибан» в Афганистане, передает корреспондент РИА Новости.

Переговоры проходят в закрытом режиме.

Ранее афганский телеканал Tolo News сообщил со ссылкой на источники, что ряд афганских политиков, в том числе экс-президент Афганистана Хамид Карзай и глава Высшего совета по национальному примирению Абдулла Абдулла, в конце недели отправятся в столицу Катара Доху для переговоров с делегацией радикального движения «Талибан».

Однако Карзай в последнюю минуту по неизвестным причинам отказался ехать в Доху.

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