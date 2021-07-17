

Афганское радикальное движение «Талибан» наращивает темпы наступления, правительственные силы отступают, теряя территории. К такому выводу пришла разведка США, изучив последние данные по Афганистану, сообщает CNN.

Телеканал ссылается на источник в Конгрессе США, который, в свою очередь, имел доступ к последним данным разведки по Афганистану. В докладе указывается, что темп наступления талибов* ускоряется, захват новых уездов идет «быстрей, чем ожидалось». При этом разведка отмечает, что хотя угроза захвата талибами афганской столицы растет, непосредственной опасности для Кабула нет.

Отсутствие опасности для афганской столицы американцы ставят в заслугу себе, заявляя, что этому способствовала возможность авиации США наносить удары по талибам с воздуха. В то же время не исключается, что в ближайшее время талибы возьмут под контроль большую часть территории и могут перерезать поставки импортных товаров. Примером может служить стратегический пункт Спин-Болдак на пакистанской границе, являющийся центром торговых маршрутов между странами.

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