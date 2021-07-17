Турецкие отели, которые переходят на обслуживание в формате привычного «шведского стола» в период пандемии, могут быть оштрафованы или закрыты.
Об этом рассказал глава Федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр.
Он отметил, что в сертификации безопасного туризма никаких изменений не произошло, а специалисты министерства культуры и туризма Турции регулярно проверяют отели.
«Если выявляются нарушения, то гостиницу ждет штраф. А если в ней продолжают упорствовать в нежелании следовать установленным нормам, то такое гостиничное предприятие может быть закрыто», — приводит пояснения эксперта РИА Новости.
На сегодняшний день уже несколько таких гостиниц были подвергнуты штрафам, а впоследствии закрыты, отметил Сурури Чорабатыр.