Бывший президент США Дональд Трамп никогда не планировал привлекать военных для сохранения своей власти после проигрыша на прошлогодних выборах главы Соединенных Штатов. Об этом говорится в распространенном заявлении политика.

«И хотя <…> многие люди говорили о том, что мы должны задействовать военных, я никогда об этом не думал <…>. Так что не было ни переворота, ни разговора о нем, это все пустая болтовня сочинителей лживых новостей и одного генерала, который не имеет об этом никакого понятия», — говорится в сообщении, которое приводит ТАСС.

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