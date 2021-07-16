Похороны убитого президента Гаити Жовенеля Моиза состоятся 23 июля, сообщил на пресс-конференции министр культуры и связи Прадель Энрикес.

«22 июля пройдет церемония прощания, 23 июля — похороны», — приводит его слова «Лайф».

Minval.az