Похороны убитого президента Гаити Жовенеля Моиза состоятся 23 июля, сообщил на пресс-конференции министр культуры и связи Прадель Энрикес.
«22 июля пройдет церемония прощания, 23 июля — похороны», — приводит его слова «Лайф».
Похороны убитого президента Гаити Жовенеля Моиза состоятся 23 июля, сообщил на пресс-конференции министр культуры и связи Прадель Энрикес.
«22 июля пройдет церемония прощания, 23 июля — похороны», — приводит его слова «Лайф».
Дата: 2021/07/16 22:52
Раздел: Мир
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