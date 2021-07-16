На Кипре из-за роста инфицированных коронавирусом будут введены новые ограничения, они коснутся в основном невакцинированных, меры будут объявлены вечером, заявил президент Кипра Никос Анастасиадис.

В последние дни на Кипре ежедневно выявляют по тысяче и более инфицированных коронавирусом. В июне было по 30-50 новых инфицированных в день. В пятницу на заседании правительства обсуждалась эпидемиологическая ситуация, после заседания Анастасиадис выступил с телеобращением.

«Мое сегодняшнее выступление было сочтено необходимым после ухудшения эпидемиологической ситуации, недавняя мутация вируса быстро распространилась как в нашей стране, так и по всему миру. Правительство, как и подавляющее большинство из вас, озабочено охраной здоровья, личных свобод и экономики. Все три подвержены риску, поскольку с увеличением поступлений в больницу проверяется надежность системы здравоохранения, а во избежание ее краха мы вынуждены принимать решения, которые приостанавливают лечение значительной части наших болеющих сограждан», — сказал президент (цитата по ТАСС).

«О критичности ситуации свидетельствует и тот факт, что за неделю с 8 по 15 июля было зарегистрировано 6 853 случая инфицирования, вчера число госпитализированных достигло 181. Эта данные подтверждают научные выводы о том, что новая опасная мутация вируса передается быстро, причем распространение становится более неконтролируемым», — сказал Анастасиадис. По его словам, неслучайно государства одно за другим восстанавливают строгие ограничительные меры, аналогичные тем, которые были в марте 2020 года.Анастасиадис заявил, что сейчас население защищено с помощью программ вакцинации, правительство обеспечило население страны вакцинами более чем вдвое.

Minval.az