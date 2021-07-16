Кто покупает паспорта Вануату? Крипто-магнаты, разыскиваемые лица и даже премьер-министр. Бывший байкер и пропавший имущественный магнат замечен среди австралийских имен, получивших гражданство Вануату.

Согласно противоречивой схеме «золотых паспортов» тихоокеанского государства Вануату, более 2000 человек, включая множество осужденных бизнесменов и лиц, разыскиваемых полицией в разных странах мира, приобрели гражданство в 2020 году — а вместе с ним и безвизовый доступ в ЕС и Великобританию, сообщает ИА NEWSFRONT со ссылкой на Guardian.

Среди тех, кто получил гражданство в рамках программы поддержки развития страны, были сирийский бизнесмен, против бизнеса которого введены санкции США, подозреваемый северокорейский политик, итальянский бизнесмен, обвиняемый в вымогательстве у Ватикана, бывший член печально известной австралийской банды мотоциклистов и братья из Южной Африки, обвиняемые в краже криптовалюты на сумму $3,6 млрд.

Паспортная схема позволяет иностранным гражданам приобрести гражданство за 130 000 долларов США в процессе, который обычно занимает чуть больше месяца — и все это, никогда не ступая на территорию страны.

Программа поддержки развития, рекламируемая агентствами как одна из самых быстрых, дешевых и мягких схем «золотого паспорта» в мире, предоставляет беспрепятственный безвизовый доступ в 130 стран, включая Великобританию и страны ЕС. Вануату также работает как налоговая «тихая заводь», где нет подоходного, корпоративного или имущественного налога.

Эксперты предупреждают, что эта схема создана исключительно в негативгых целях, создавая «черный ход» для доступа в ЕС и Великобританию и позволяя транснациональным преступным синдикатам создавать базы в Тихоокеанском регионе, а налоговое законодательство Вануату делает страну привлекательным местом для отмывания денег.

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