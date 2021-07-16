

Израиль начал подготовку к атаке на иранские ядерные объекты, сообщает журналист и военный обозреватель портала ynet Рон Бен Ишай. Атака произойдет в случае приближения Ирана к порогу создания ядерной бомбы.

Министр обороны Израиля Бени Ганц, выступая на выпускной церемонии Колледжа национальной обороны, заявил, что страна находится перед угрозой появления у Ирана ядерного оружия и призвал Израиль готовится к этому.

По-видимому, своим выступлением глава военного ведомства намекнул правительству на необходимость выделения дополнительных средств на содержание армии и развития новых оборонных технологий, поскольку, как пишет все тот же Рон Бен Ишай, ЦАХАЛ затребовал 25 млрд. шекелей на ближайшие пять лет. Увеличение военного бюджета сейчас активно обсуждается.

По версии израильского обозревателя, военно-политическое руководство не исключает атаки на иранские ядерные объекты «в будущем», если Иран вплотную подойдет к порогу создания ядерного оружия. Подготовкой планов занимаются министр обороны Бени Ганц, глава МИД Яир Лапид и министр финансов Авигдор Либерман.

Minval.az