Президент Франции Эмманюэль Макрон проведет 4 августа новую международную конференцию для оказания поддержки ливанскому населению, сообщили в пятницу во французском МИД.

«Новая международная конференция по поддержке ливанского населения будет организована 4 августа по инициативе президента Франции и при поддержке ООН», — говорится в сообщении министерства.

В нем отмечается, что «положение ливанцев каждый день ухудшается».

В МИД Франции указали, что приняли к сведению решение Саада Харири, который отказался формировать правительство. «Это развитие событие подтверждает политический тупик, в котором ливанское руководство преднамеренно держит страну на протяжении месяцев», — подчеркивается в сообщении.

Minval.az