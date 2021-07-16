

Член олимпийской сборной Нигерии был госпитализирован в Токио с коронавирусом. Об этом сообщил японский телеканал Asahi TV.

Отмечается, что член нигерийской сборной в возрасте 60-65 лет сдал положительный тест по прилете в столичный аэропорт Нарита. По данным телеканала, это первый случай госпитализации члена иностранной олимпийской сборной, прибывшего для участия в предстоящих Олимпийских Играх в Токио, прямо из аэропорта. Решение о госпитализации было принято из-за его возраста и наличия хронических заболеваний. В то же время подчеркивается, что болезнь у него проходит в легкой форме.

К настоящему времени коронавирус уже выявлен у спортсменов из нескольких стран, прибывших в Японию. Его обнаружили у атлетов из Израиля, Уганды и Сербии.

Minval.az