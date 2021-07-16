

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет выразила глубокую тревогу по поводу событий в Беларуси, где силовики провели десятки обысков в офисах и домах активистов-правозащитников и журналистов.

В распространенном в Женеве заявлении Бачелет расценила такие действия как недопустимые репрессии.

«Я глубоко встревожена последними событиями в Беларуси, где в среду силы безопасности предприняли десятки рейдов в офисы и дома активистов-правозащитников и журналистов, и ряд людей, как сообщается, были задержаны, — говорится в заявлении. — Подобные репрессии являются совершенно недопустимыми».

По словам верховного комиссара ООН, события среды «вновь свидетельствуют о вопиющем пренебрежении белорусскими властями их обязательствами в соответствии с международным законодательством в сфере прав человека». Бачелет напомнила о своих неоднократных предупреждениях по поводу «ухудшающейся ситуации в Беларуси», призвав Минск «прекратить политику запугивания и преследования гражданского общества и сотрудников СМИ». «Те, кто все еще задержан, должны быть немедленно освобождены», — потребовала Бачелет.

В среду и четверг белорусские силовики провели обыски во многих правозащитных организациях, среди которых, в частности, центр «Весна», Белорусская ассоциация журналистов, «Объединение белорусов мира «Батьковщина», объединение «Говори правду», «Гражданский форум». Несколько известных правозащитников были задержаны.

Minval.az