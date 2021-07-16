Президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе встречи договорились поддерживать суверенитет и территориальную целостности Украины . Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление американского лидера в ходе пресс-конференции по итогам переговоров.

«Наша поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины продолжается, равно как и [поддержка] важности реформ и трансатлантический чаяний», — заявил Байден.

По его словам, стороны также выразили единство в защите «наших союзников из восточного фланга НАТО против агрессии со стороны России».

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