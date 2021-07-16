Управление специальных операций ВМС США, в состав которого входят легендарные «морские котики», впервые приняло в свои ряды женщину.

В заявлении говорится, что она сдала экзамен на квалификацию оператора боевых катеров. Имя женщины, возможной участницы тайных операций, не называется из соображений безопасности.

Командующий управлением контр-адмирал Г. У. Ховард назвал достижение своей новой подчиненной «экстраординарным».

Как отмечается в заявлении, операторы боевых катеров являются экспертами в скрытой закладке и извлечению материалов с использованием уникальной комбинации навыков, в которые входят владение оружием, навигация, радиосвязь, первая помощь, инженерное дело, прыжки с парашютом и тактика спецопераций.

Как сообщает телеканал CNN, бойцами морского спецназа в прошлом пытались стать 18 женщин, из которых 14 не прошли испытания. Трое претенденток все еще находятся в процессе подготовки к аттестации.

Minval.az