Задержанный в Гаити гражданин США Кристиан Эмманюэль Санон, которого местные правоохранительные органы подозревают в координации операции по убийству президента республики Жовенеля Моиза, строил планы прихода к власти в этой стране и формировал «личную охрану», которая должна была следить за его безопасностью в ходе осуществления этой операции. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на документы, а также свидетельства людей, знакомых с этими планами.

Отмечается, что Санон — американец гаитянского происхождения — вел подготовку операции, находясь в американском штате Флорида. Там он активно вербовал людей, заявляя, что разрабатывает масштабный план по переустройству Гаити, в результате которого за счет вложений в объеме до $83 млрд республика должна выйти из бедности и обзавестись современной инфраструктурой. Непосредственной разработкой плана занимался 70-летний пенсионер, профессор Парнелл Дюверже, житель Флориды.

Санон выдавал себя за врача и священника одновременно, чтобы заключить успешную сделку с двумя местными бизнесменами, инвестором Вальтером Вейнтемильей и главой компании, представляющей услуги по обеспечению безопасности, Антонио Интриаго, о том, что они предоставят ему необходимые финансовые средства и организуют «частную охранную компанию», которая будет обеспечивать безопасность американца до тех пор, пока тот не займет пост президента Гаити. Речь шла о выделении в целом более $860 тыс., три четверти этой суммы покроет компания Вейнтемильи, а оставшуюся часть — фирма Интриаго.

Однако, как утверждают адвокаты компании Вейнтемильи, заявление которых есть в распоряжении The Washington Post, в ходе контактов Санона с бизнесменами «ни разу <…> не было упоминаний, обсуждений или намеков на заговор с целью убийства президента Моиза или же планов использовать силу, чтобы сменить руководство Гаити». По их заявлению, Санон лишь «выражал намерение мирным путем сменить руководство Гаити с целью улучшить условия жизни граждан Гаити».

По данным газеты, в контракте с фирмой Вейнтемильи, в котором компания Интриаго значилась как подрядчик и который так и не был подписан, нет никаких свидетельств наличия планов убийства Моиза.

Minval.az