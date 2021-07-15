Власти Кубы согласились снять ограничения на ввоз продуктов питания, медикаментов и некоторых других товаров, действующие в отношении прибывающих в страну частных лиц, сообщает в четверг «Интерфакс» со ссылкой на ЭФЭ.

Соответствующее решение принял премьер Кубы Мануэль Марреро. Оно вступит в силу в понедельник и будет действовать минимум до 31 декабря 2021 года. При этом все ограничения продолжат действовать в двух аэропортах: в Варадеро и Кайо-Коко.

Ранее власти Кубы ввели сложную систему ограничений на ввоз определенных категорий товаров. Нарушители правил должны платить пошлины.

Западные СМИ отмечают, что нынешнее решение последовало после серии акций протеста, прошедших ранее в июле на Кубе. Жители, среди прочего, выражали недовольство нехваткой продовольствия, участившимися отключениями электричества, неэффективной, с их точки зрения, политикой властей по борьбе против коронавируса. Также звучали призывы о демократических преобразованиях.

Ожидается, что отмена ограничений на ввоз товаров на данном этапе несильно скажется на жизни рядовых кубинцев: в настоящее время из-за пандемии авиасообщение между Кубой и другими странами очень сильно ограничено.

Minval.az