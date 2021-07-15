Власти Турции намерены ужесточить требования к туристическим объектам. Об этом сообщило агентство Anadolu.

В парламенте республики рассматривается законопроект о стимулировании сферы туризма, согласно которому нарушившие требования гигиены и безопасности здоровья объекты туризма будут обязаны выплачивать штраф в размере 13500 лир (1570 долларов США).

В случае выявления повторного нарушения норм гигиены в период пандемии штраф будет увеличен вдвое. Причем штраф продолжит увеличиваться в два раза при каждом новом несоответствии требуемым правилам.

В случае если руководство туристического объекта и вовсе не обладает сертификатом соответствия нормам безопасности здоровья, то оно будет вынуждено также выплатить штраф в размере 13500 лир.

Minval.az