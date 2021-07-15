Главнокомандующий южноафриканской армией генерал Лоуренс Хулекани Мбата приказал всем резервистам явиться на службу на фоне беспорядков в стране.

«Ожидается, что ранним утром резервные войска войдут в распоряжение соответствующих подразделений для развёртывания», — сообщает RT со ссылкой на SA News.

На прошлой неделе в ЮАР произошли массовые беспорядки из-за приговора экс-президенту Джейкобу Зуме.

Число погибших достигло 72, задержаны 1234 человека. Войска направлены в провинции Гаутенг и Квазулу-Натал.

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