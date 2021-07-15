Турция ясно дала понять, что необходимо действовать с одинаковой решимостью и единым фронтом против всех террористических организаций, включая преступную структуру Фетуллаха Гюлена (FETÖ). Об этом говорится в послании главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу по случаю Дня демократии и национального единства 15 июля, направленном в адрес ведущих зарубежных СМИ.

В своем послании глава турецкой дипломатии рассказал о борьбе Турции и ее народа с террористической организацией Фетуллаха Гюлена.

«Международное сообщество осуждает терроризм во всех его формах и проявлениях, а выражает решимость в этом вопросе. Это верно выбранная позиция, потому что терроризм остается серьезной угрозой безопасности, благополучию, ценностям и перспективам светлого будущего человечества», — приводит «Анадолу» слова Чавушоглу.

Глава турецкой дипломатии заострил внимание к манипуляциям, проворачиваемым сторонникам FETÖ. «В их числе шантаж политиков и бюрократов, систематическая подтасовка результатов госэкзаменов с целью размещения сторонников преступной организации в государственных структурах и много другое»,- сказал Чавушоглу.

Глава МИД подчеркнул, что вопреки утверждениям членов организации Гюлена, FETÖ не была и не является участником политических процессов в Турции.

«FETÖ — это сеть кровавого террора и преступности. Все политические партии, как оппозиционные так и находящиеся у власти, которые представлены в Великом национальном собрании Турции, рассматривают Гюлена и его структуру в качестве террористической и преступной сети», — подчеркнул Чавушоглу.

Minval.az