Турция рассчитывает добиться экстрадиции оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена из США при нынешней американской администрации, сообщил турецкий посол в Соединённых Штатах Хасан Мурат Меркан.

В Турции Гюлена обвиняют в причастности к попытке госпереворота 2016 года.

«Наши компетентные органы находятся в тесном контакте с американскими властями, поэтому я надеюсь, что это (экстрадиция) когда-нибудь будет сделано», — сказал дипломат, которого цитирует РИА Новости.

Анкара желает экстрадиции Гюлена и его последователей и верит в такую возможность, добавил посол. Он выразил надежду на то, это произойдёт при нынешней администрации.

Minval.az