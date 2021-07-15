Премьер Пакистана Имран Хан считает необходимым участие стран-соседей Афганистана, а также Турции в решении афганской проблемы.

По итогам переговоров с узбекским лидером Шавкатом Мирзиеевым Хан заявил, что к решению этой проблемы должны быть подключены такие страны, как Пакистан, Узбекистан, Таджикистан. Кроме того, он включил в этот перечень Турцию.

В этой связи он предложил проработать и провести саммит глав этих государств по вопросам мирного урегулирования в Афганистане. «Мы пришли к единому мнению, что решение проблем Афганистана возможно только политическим путем», — подчеркнул премьер Пакистана (цитата по «Интерфаксу»).

«Мы детально обсудили ситуацию в Афганистане. Наши страны, как близкие соседи Афганистана, заинтересованы в скорейшем установлении мира и стабильности в этой стране и будут всесторонне содействовать этому», — сказал со своей стороны Мирзиеев.

Премьер Пакистана по приглашению Мирзиеева прибыл в четверг с официальным двухдневным визитом в Узбекистан. В соответствии с программой визита в Ташкенте состоялись узбекско-пакистанские переговоры на высшем уровне, в ходе которых обсуждены состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества.

Minval.az