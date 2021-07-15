Центральный банк Индии запретил платежной системе Mastercard Inc. выпускать новые карты внутри страны. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как заявили в регуляторе, компания нарушила законодательство о хранении данных, не выполнив требование о хранении данных по транзакциям исключительно внутри страны.

«Несмотря на то, что прошло много времени и компании были предоставлены достаточные возможности, мы заключили, что Mastercard не выполняет требования в рамках закона о хранении данных платежных систем», — отметили в ЦБ.

Ранее аналогичные санкции были распространены на карты American Express и Diners Club. В Индии в прошлом году треть всех платежей осуществлялись через Mastercard.

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