Верховный суд Европейского союза постановил, что компании могут запрещать мусульманкам ходить на работу в хиджабах. Однако такие запреты возможны, только если компания хочет продемонстрировать свою нейтральность к каким-либо убеждениям, сообщает Reuters.

«Запрет на ношение любой видимой формы выражения политических, философских или религиозных убеждений на рабочем месте может быть оправдан желанием работодателя представить нейтральный имидж по отношению к клиентам или предотвратить социальные споры», — говорится в тексте судебного решения.

Такое решение суд принял по двум делам о подозрении в религиозной дискриминации. В обоих случаях мусульманки из Германии обратились в суд ЕС после того, как компании, где они работают, запретили им ношение хиджабов при исполнении своих обязанностей.

Несмотря на решение европейского суда в пользу работодателей, финальные вердикты будут выносить национальные суды ФРГ.

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