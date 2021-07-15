Турция готова участвовать в обеспечении безопасности аэропорта в Кабуле в рамках международного соглашения с учетом позиции афганского правительства и народа, заявил РИА Новости заместитель председателя комиссии турецкого парламента по международным делам Ахмет Берат Чонкар.

«Афганское правительство и «Талибан» должны сформировать структуру, которая бы обеспечила стабильность и безопасность в стране, и присутствие в Афганистане военных сил такой страны, как Турция, которой все доверяют, создаст для этого основу. Но это не то решение, которое будет приниматься одной Турцией», — сказал Чонкар.

По его словам, это решение должно быть принято «в рамках международного соглашения, которое не будет идти вразрез с внутренней афганской динамикой».

«Турция в таком случае сможет обеспечить безопасность и внести свой вклад в то, чтобы в Афганистане снова не создалась нестабильная ситуация. Конечно, Афганистан будет действовать как независимое суверенное государство, а Турция может внести свой вклад как в техническом плане, так и в логистическом. Военное присутствие также имеет свою ценность в обеспечение безопасности», — отметил он.

Собеседник агентства добавил, что «позиция Турции состоит в том, чтобы покончить с нестабильностью в Афганистане, и у нее нет намерения производить действия, против которых выступил бы афганский народ».

«Талибан» заявил, что выступает против размещения турецких военных на территории Афганистана, так как это нарушает суверенитет страны. Талибы заявили, что подобное решение Анкары вызовет проблемы между народами Турции и Афганистана, и предупредили, что если турецкие военные останутся в Афганистане, они окажут им сопротивление, и ответственность за последствия будет на плечах «тех, кто вмешивается во внутренние дела».

В июне советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Турция планирует обеспечивать безопасность аэропорта Кабула после ухода США из Афганистана. По его словам, об этом говорили президенты двух стран Джо Байден и Тайип Эрдоган.

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