Сенат Конгресса США поддержал законопроект «о предотвращении принудительного труда уйгуров» в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) Китая. Инициатором законопроекта стал сенатор-республиканец Марко Рубио.

Законопроект был одобрен единогласно, передает «Газета.ру».

«Послание Пекину и любой международной компании, получающей прибыль от принудительного труда в Синьцзяне, однозначно: этому не бывать больше. Мы не будем закрывать глаза на продолжающиеся преступления КПК против человечности, и мы не дадим корпорациям бесплатного пропуска для получения прибыли от этих жутких злоупотреблений», — заявил Рубио, комментируя решение Сената.

Законопроект предусматривает запрет на импорт всей продукции, произведенной в СУАР, поскольку вводится презумпция того, что товары произведены с использованием принудительного труда, если не доказано обратное.

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